Был пьяным и чуть не убил сына: в городе Ош мужчину осудили

Ошский городской суд признал виновным 45-летнего Т.А. в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется, что мужчина пришел домой пьяным, поругался с сыном и ударил его ножом в правую часть груди.

«В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. С его слов, в день происшедшего он действительно пришел домой пьяным, а его сын не дал ему лечь спать. В гневе он ударил сына ножом, но не специально. В ходе следствия выяснилось, что семья обвиняемого выбрала другую религию, а сам он ее не принимает. Потерпевший рассказал, что отец постоянно пьянствует, не дает всем покоя», — указывается в приговоре.