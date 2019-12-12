В Бишкеке после ссоры женщина чуть не убила своего сожителя

В Бишкеке по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана 27-летняя А.Ж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 10 декабря в милицию поступило сообщение из Национального госпиталя о пациенте с колото-резаной раной.

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«На месте оперативники установили, что сожительница А.Ж. в ходе словесной перепалки ударила потерпевшего ножом в шею. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Оперативниками СКМ УВД Октябрьского района задержана 27-летняя подозреваемая. Она водворена в ИВС», — сообщили в УВД.