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Происшествия

В Бишкеке после ссоры женщина чуть не убила своего сожителя

В Бишкеке по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана 27-летняя А.Ж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 10 декабря в милицию поступило сообщение из Национального госпиталя о пациенте с колото-резаной раной.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке девушка после ссоры чуть не убила сожителя

«На месте оперативники установили, что сожительница А.Ж. в ходе словесной перепалки ударила потерпевшего ножом в шею. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Оперативниками СКМ УВД Октябрьского района задержана 27-летняя подозреваемая. Она водворена в ИВС», — сообщили в УВД.
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