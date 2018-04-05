В Новопокровке жители обнаружили труп. Мужчина скончался от цирроза печени

В селе Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД области.

Уточняется, что звонок на пульт «102» поступил вчера, примерно в 11.00.

«На место выезжала следственно-оперативная группа. На улице Ленина обнаружили труп мужчины азиатской внешности. Возраст — 45-50 лет. На теле не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина скончался от цирроза печени. Его личность устанавливается», — сообщили в ГУВД.