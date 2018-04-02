В Чуйской области задержан водитель, сбежавший с места преступления

В Чуйской области задержан водитель, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, наезд совершен 1 апреля примерно в 5.00 в селе Кумарык Панфиловского района. В результате 44-летний житель села М.Н. от полученных травм скончался на месте.

По горячим следам сотрудники ОБДД и ОВД Панфиловского района задержали автомашину "ГАЗ-53" со следами ДТП, задержан и 29-летний водитель Ж.Б.

Назначены все необходимые экспертизы, водитель передан в следственную службу и водворен в ИВС, проводится расследование.