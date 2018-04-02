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Происшествия

В ДТП в Рязани пострадали восемь кыргызстанцев

В результате ДТП на 377-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» микроавтобус «Хонда» наехал на препятствие. В его салоне находилось восемь граждан Кыргызстана — водитель и семь пассажиров. Об этом сообщил МИД КР.

По данным ведомства, четыре кыргызстанца с травмами разной степени тяжести доставлены в Шацкую центральную районную больницу. По информации МЧС РФ, у них травмы средней степени тяжести. Еще четверо получают амбулаторное лечение. Погибших и пострадавших в ДТП, в том числе несовершеннолетних детей, нет.

На место происшествия незамедлительно выехали бригада МЧС РФ, скорая помощь и экипаж ГИБДД Шацкого района. Прибыл сотрудник Посольства КР. Дипломатическая миссия Кыргызстана взяла вопрос на контроль.
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