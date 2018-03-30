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Уголовное дело об аварии на ТЭЦ Бишкека могут переквалифицировать

Уголовное дело об аварии на ТЭЦ Бишкека могут переквалифицировать. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, сейчас следствие ведет Госкомитет национальной безопасности.

«Уголовное дело по ТЭЦ возбудили по статье «Халатность». Если во время следствия выявят другие факты нарушения законодательства, по ним возбудят дело, которое выделят в отдельное производство. После юридической оценки дело передадут в суд», — рассказал Нурлан Дюшембиев.

После скандала в связи с аварией на Бишкекской ТЭЦ в ГКНБ возбудили несколько уголовных дел. Арестованы некоторые топ-менеджеры энергоотрасли.
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