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Происшествия

В Иссык-Кульском районе при ремонте дороги утаили 1,5 миллиона сомов

Прокуратура Иссык-Кульского района выявила факт завышения расходов на 1 миллион 617 тысяч сомов при ремонте автодороги в Ананьевском айыльном округе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР.

По их данным, надзорным органом проведена проверка обоснованности расходования средств, направленных на ремонт автодороги, соединяющей села Чет-Байсоорун и Ананьево в Иссык-Кульском районе.

Установлено, что Дирекцией по управлению Иссык-Кульским фондом развития и Ананьевским айыл окмоту принят от ОсОО «З.П.» акт о выполненной работе по ямочному ремонту в объеме 4 тысячи 164 квадратных метра и в последующем выплачено 4 миллиона 100 тысяч сомов.

После контрольных замеров фактический объем выполненных работ составил лишь 2 тысячи 511 квадратных метров, то есть на 1 тысячу 653 меньше предусмотренного сметой.

В последующем дирекция и айыл окмоту приняли выполненные ненадлежащим образом дорожно-ремонтные работы.

Таким образом, должностные лица путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы незаконно оформили документы о выполненной работе.

По итогам проверки надзорным органом района возбуждено уголовное дело и направлено в компетентные органы для расследования.
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