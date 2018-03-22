В Таласе во время игры кок-бору погиб мужчина

В селе Уч-Эмчек Таласской области при игре в кок-бору погиб мужчина. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, несчастный случай произошел вчера во время празднования Нооруза.

«Известно, что 32-летний местный житель упал с лошади и потерял сознание. Медики доставили его в больницу, однако спасти мужчину не удалось. В настоящее время тело находится в морге. Проводят следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в пресс-службе МВД.

Отметим, это третий случай гибели во время игры кок-бору за последние несколько месяцев. Так, 25 января в селе Джапалак на юге Кыргызстана погиб 12-летний мальчик. Еще один случай произошел 28 января в селе Ак-Бата Аламудунского района.