В Нарыне грузовик протаранил бетонное ограждение и перевернулся. Водитель погиб

В Нарынской области грузовой автомобиль Howo протаранил бетонное ограждение и перевернулся. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУОБДД МВД.

По их данным, ДТП произошло накануне примерно в 20.30.

«Житель Иссык-Кульской области, управляя грузовой автомашиной Howo, двигался по автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт, не справившись с управлением, протаранил дорожное бетонное ограждение, а затем опрокинулся. От травм 32-летний водитель скончался на месте», — сообщили в ГУОБДД.

Все материалы переданы в следственную службу ОВД Нарынского района, начато расследование, отметили в управлении.