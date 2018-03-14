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Происшествия

В ДТП на трассе Бишкек — Ош пострадали два водителя

На автотрассе Бишкек — Ош произошло ДТП, госпитализированы два пострадавших водителя. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, ДТП произошло сегодня примерно в 1.40. На 15-м километре автотрассы столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Mazda Millenia. В результате аварии водители — 50-летний С.Ч. и 40-летний К.М. госпитализированы в Сокулукскую районную больницу.

«В настоящий момент назначен ряд экспертиз, в том числе у обоих водителей взяты анализы на присутствие алкоголя в крови», — сообщили в ГУВД.
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