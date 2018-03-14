В Бишкеке едва восстановившийся на службу милиционер потерял табельный пистолет

В Бишкеке восстановленный на службу милиционер потерял пистолет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее старшего лейтенанта милиции Т.Б. уволили из органов внутренних дел за ДТП в нетрезвом состоянии. Однако Свердловский районный суд Бишкека его оправдал и восстановил на службе.

Его назначили участковым инспектором Беш-Кунгейского ПОМ ОВД Аламудунского района. 8 марта он потерял закрепленное за ним табельное оружие — пистолет Макарова, но об инциденте сообщил через пять дней. МВД КР

«Проводится служебное расследование. Все собранные материалы для дачи юридической оценки передали в прокуратуру Аламудунского района. Факт утери оружия стал возможным из-за неисполнения требований приказа МВД КР и недобросовестного отношения к исполнению служебных обязанностей», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что оружие ищут до сих пор.