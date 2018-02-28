Следователя УВД обвинили в подделке печати и подписи на документах

Следователя УВД Первомайского района Д.А. и других лиц обвинили в подделке печати и подписи на документах. Подробности ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратился кыргызстанец. Он указал, что его автомобиль незаконно переоформил другой человек, подделав доверенность.

«Следователь УВД возбудила по факту мошенничества уголовное дело, после сделала выемку документов на машину в РЭО Департамента регистрации транспортных средств по Бишкеку. Копии всех документов остались в РЭО. В частности, договор купли-продажи, технический паспорт и доверенность, заверенная частным нотариусом», — рассказали в ГСБЭП.

На подчерковедческую экспертизу следователь отправила совсем другую доверенность. Она подделала подпись, чтобы подтвердить факт подделки доверенности. Документ подписан нотариусом в Джалал-Абаде, а печать ноттариуса из Бишкека. Как она оказалась у следователя, установит следствие, отметили в ГСБЭП.

В отношении следотвателя возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.