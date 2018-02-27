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Происшествия

ДТП в Алматинской области: число жертв увеличилось

Водитель автомашины Toyota Estima, врезавшейся в автобус в селе Таргап Алматинской области Казахстана, скончался. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

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По их данным, после ДТП 38-летнего жителя села Кысык-Алма Узгенского района Ошской области доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Вчера мужчине была проведена операция, а сегодня мы получили информацию о том, что он скончался. После оформления всех необходимых документов тело погибшего будет доставлено на родину. Всего в машине было шесть граждан Кыргызстана. Минивэн с пассажирами направлялся из Алматы в Бишкек», — сообщили в ведомстве.

От полученных травм ранее скончались две уроженки Джалал-Абадской области.
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