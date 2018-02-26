В Казахстане в ДТП пострадали кыргызстанцы, есть погибшие

Гололед стал причиной дорожно-транспортного происшествия в Алматинской области Казахстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ассоциации «Замандаш».

Сегодня, 26 февраля, примерно в 5.30 в селе Таргап произошло ДТП с участием граждан Кыргызстана. Минивен «Тойота Эстима» с шестью пассажирами направлялся из Алматы в Бишкек. Водитель автомашины не справился с управлением и врезался в автобус.

По словам представителя ассоциации «Замандаш» Алтынбека Сыдыкова, в машине находились семь кыргызстанцев. От полученных травм две уроженки Джалал-Абадской области скончались.

Водитель находится в тяжелом состоянии в местной больнице, туда же госпитализирована еще одна пострадавшая. В Бишкек отправлена еще одна женщина, получившая травмы в этом ДТП.