Сотрудник ГУОБДД сбил ребенка. Началось расследование

Сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения сбил ребенка. Видео появилось канале Youtube.

Сотрудник управления пытался помочь ребенку, но его забрал кто-то из взрослых.

В пресс-службе ГУОБДД ИА «24.kg» подтвердили информацию о ДТП. По их данным, ЧП произошло в городе Ноокате.

«ДТП произошло 20 февраля примерно в 16.20 в городе Ноокате. Ученик второго класса, перебегая дорогу, перелез через железобетонную ограду. Родители девятилетнего мальчика категорически отказались от медицинской помощи. Однако сегодня сотрудники Ноокатского ООБДД по Ошской области настояли на осмотре ребенка в медицинском учреждении. Врачи не выявили у него травм и ушибов. Данный факт зарегистрирован. Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД Ноокатского района. Начато расследование», — сообщили в ГУОБДД.