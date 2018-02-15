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Происшествия

В Бишкеке задержали водителя, сбившего два месяца назад инспектора ГУОБДД

В Бишкеке милиция задержала водителя, сбившего два месяца назад инспектора ГУОБДД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел с автомобилем Toyota LX-470 17 декабря 2017 года на въезде в парк Победы на Южных воротах.

«Инспектор ГУОБДД остановил полностью тонированный автомобиль. Решив не подчиняться стражу порядка, водитель сбил инспектора и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 20-летний И. А. Машина поставлена на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственное управление УВД Октябрьского района. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС», — проинформировали в ГУОБДД.
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