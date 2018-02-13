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Командир взвода охраны Ленинского района Бишкека задержан за сбыт наркотиков

Задержан за сбыт наркотиков командир взвода Главного управления государственной специализированной охраны МВД по Ленинскому району Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах. 

По их данным, у офицера милиции при задержании обнаружены 30 спичечных коробков гашиша. Он водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. 

Ранее офицера спецназа «Пантера» арестовали и заключили в СИЗО-1 на месяц. Начальника штаба батальона спецподразделения задержали в его доме в Токмаке сотрудники ГОВД. Эксперты нашли в анализах военнослужащего остатки наркотических средств.
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