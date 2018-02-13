Михаил Саакашвили опубликовал видео своего задержания в киевском ресторане

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого выслали из Украины, разместил в Facebook видеозапись своего задержания в ресторане. Об этом сообщил Life.

Опального политика задержали вчера в центре Киева, где он отдыхал в одном из ресторанов. На записи с камер видеонаблюдения неизвестные люди в камуфляже и масках врываются в здание, после чего кладут нескольких человек на пол.

На видео есть кадры, где силовики тянут Саакашвили к выходу. При этом один из нападавших держит политика за волосы.

«Били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в описании к видео задержания Михаила Саакашвили.

Экс-президента Грузии выслали из Украины и на чартерном самолете доставили в Польшу. Украинские власти обвиняют политика в нелегальном пересечении государственной границы в сентябре 2017 года.