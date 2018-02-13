14:11
-2
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Происшествия

Михаил Саакашвили опубликовал видео своего задержания в киевском ресторане

Фото Reuters/Gleb Garanich. Опальный грузино-украинский политик Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого выслали из Украины, разместил в Facebook видеозапись своего задержания в ресторане. Об этом сообщил Life.

Опального политика задержали вчера в центре Киева, где он отдыхал в одном из ресторанов. На записи с камер видеонаблюдения неизвестные люди в камуфляже и масках врываются в здание, после чего кладут нескольких человек на пол.

На видео есть кадры, где силовики тянут Саакашвили к выходу. При этом один из нападавших держит политика за волосы.

«Били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в описании к видео задержания Михаила Саакашвили.

Экс-президента Грузии выслали из Украины и на чартерном самолете доставили в Польшу. Украинские власти обвиняют политика в нелегальном пересечении государственной границы в сентябре 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 1376
Версия для печати
Материалы по теме
ФСБ России опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
На Украине задержали вербовщика террористов из Кыргызстана
Обыск ночного клуба «Гараж». Милиция нашла в заведении спайс и ЛСД
Милиция задержала посетителей ночного клуба «Гараж 312»
В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
В Китае у преступников изъяли наличные юани почти на $55 миллионов
В Кыргызстане задержан экстремист, находившийся в международном розыске
На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош
За убийство супруги в Мытищах задержали уроженца Кыргызстана
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Митингующие около мэрии требуют от&nbsp;Генпрокуратуры проверить выдачу участков Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;городе&nbsp;Ош сидящий в&nbsp;колонии мужчина обманул людей на&nbsp;600 тысяч сомов В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!