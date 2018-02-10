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Происшествия

Глыба льда, упавшая с неба, едва не убила дворника в Лондоне

В Лондоне с неба упала на дорогу ледяная глыба, едва не задев стоящих неподалеку людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

Инцидент попал на видео. В ролике видно уборщика улицы и еще несколько человек. Когда кусок льда падает на землю, удивленный дворник отпрыгивает в сторону.

В интервью газете Richmond and Twickenham Times уборщик Сергей Мешков рассказал о случившемся: «Кусок льда килограммов на 10 упал или с самолета, или с неба. Это все произошло очень быстро. Я не испугался, но это могло меня убить. Думаю, мне повезло».

Другой очевидец происшествия, Амир Кхан, в интервью Evening Standard назвал произошедшее безумием. «Это было похоже на начало фильма-катастрофы. Глыба произвела столько шума, будто упал метеорит. Уборщик улиц был так удивлен и напуган! Все выбежали посмотреть, что происходит в небе. Это было безумие», — поделился он впечатлениями.

The Independent отметил, что над улицей, куда упала глыба льда, часто летают самолеты. Представитель Управления по гражданской авиации отметил, что лед действительно иногда падает с самолетов, но добавил, что этот конкретный случай может быть связан и с каким-нибудь метеорологическим феноменом.
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