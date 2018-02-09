Жители Рабочего городка требуют прекратить строительство спорткомплекса в парке

В Бишкеке жители «Рабочего городка» вышли на митинг с требованием прекратить строительство спортивного комплекса в парковой зоне. Об этом ИА «24.kg» сообщил участник акции протеста Мирлан Самаков.

По его словам, частный предприниматель начал строительство здания неделю назад.

«В «Рабочем городке» есть парковая зона на улице Ремесленной. Жителям стало известно, что частный предприниматель намерен построить там спортивный комплекс. Представители фирмы-застройщика говорят, что выкупили землю на 49 лет. Но документов, согласно которым горкенеш вынес постановление о разрешении на строительство, мы не увидели. На митинг приехал депутат городского кенеша. Он пообещал, что будет создана комиссия по проверке возведения здания. На митинг вышло порядка 50 человек», — сказал Самаков.

Он добавил, что основным требованием участников акции протеста является прекращение строительства здания в парке.