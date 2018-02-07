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Происшествия

В Челябинске кыргызстанец с поддельными правами водил автобус

В Челябинске водитель маршрутного автобуса ездил по поддельным правам. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, автоинспекторы остановили для проверки водителя автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту №248. Мужчина представил инспекторам водительское удостоверение на имя уроженца Кыргызстана Улугбека Артикова. Проверив по базе ГИБДД, автоинспекторы выяснили, что Артикову права с категорией «Д», дающей право управлять автобусом, никогда не выдавали.

ГИБДД проводит проверку. Предстоит выяснить, где этот водитель приобрел подделку.
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