В Челябинске кыргызстанец с поддельными правами водил автобус

В Челябинске водитель маршрутного автобуса ездил по поддельным правам. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, автоинспекторы остановили для проверки водителя автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту №248. Мужчина представил инспекторам водительское удостоверение на имя уроженца Кыргызстана Улугбека Артикова. Проверив по базе ГИБДД, автоинспекторы выяснили, что Артикову права с категорией «Д», дающей право управлять автобусом, никогда не выдавали.

ГИБДД проводит проверку. Предстоит выяснить, где этот водитель приобрел подделку.