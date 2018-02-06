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Происшествия

Профлицей Джалал-Абадской области, не имея лицензии, выдал 56 водительских прав

Должностные лица Профессионального лицея №108, несмотря на просроченную лицензию, выдали 56 свидетельств об окончании курса водителей категории «В», «ВС». Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. 

По факту прокуратурой Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

Ведется следствие.

Накануне сообщалось, что в Ошской области водительские права выдали психически нездоровому мужчине.
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