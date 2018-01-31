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Происшествия

В Балыкчи пьяный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места преступления

В городе Балыкчи пьяный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уточняется, что ДТП произошло 30 января примерно в 23.47.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты осколки зеркала и фары. При просмотре видеозаписи с камеры кафе удалось выяснить марку автомобиля, совершившего наезд. В морге умершего опознали родственники. Им оказался 58-летний житель Балыкчи. Инспекторами ООБДД по горячим следам задержан 23-летний мужчина, который полностью признал вину в ДТП. Анализы медицинского освидетельствования показали, что задержанный был пьян», — собщили в ГУОБДД.
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