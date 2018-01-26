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Происшествия

В Москве умер пострадавший в ДТП кыргызстанец

В Москве умер пострадавший 11 января в ДТП уроженец Ошской области М.Б.Рахманов. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

Напомним, 25-летний таксист из Кыргызстана сбил в Москве двух соотечественников. 40-летняя женщина погибла на месте, второй пострадавший со дня аварии находился в коме.  

Вопросы доследственной проверки по факту ДТП находятся на контроле посольства. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя из Кыргызстана будут принимать на основании заключения экспертиз, назначенных следователем УВД по САО ГУ МВД России по Москве.
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