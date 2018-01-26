22:00
-15
USD 68.40
EUR 84.82
RUB 1.22
Происшествия

В 2017 году за нарушение госграницы Кыргызстана задержали 218 человек

В 2017 году за нарушение государственной границы Кыргызстана задержали 218 человек. Об этом заявили на совещании в Государственной пограничной службе КР.

«В прошлом году пограничники обнаружили и изъяли 37 единиц оружия (9 — нарезное, 28 — гладкоствольное). Также изъято 273 единицы боеприпасов, 8 единиц холодного оружия, один снаряд и сигнальный пистолет», — сообщили в ведомстве.

В 2017-м пограничники задержали контрабанду общей стоимостью более 12,5 миллиона сомов.

В ведомстве подчеркнули, что в казну государства за нарушение режима госграницы и пограничного режима уплачено 642,3 тысячи сомов штрафов, что является лучшим показателем за последние пять лет.
Ссылка:
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Несмотря на запрет, кыргызстанец пытался выехать из страны
В Кыргызстане регистрировали угнанные в России автомашины
Крупный канал по ввозу контрабандных сигарет пресечен в Кыргызстане
Узбекистанец незаконно пересек границу Кыргызстана, перерезав колючую проволоку
Китаец пытался перейти границу Кыргызстана по паспорту гражданина Узбекистана
В Кыргызстан незаконно ввезли чугунные батареи из Таджикистана
Казахстанец, которому запрещен выезд из страны, пытался попасть в Кыргызстан
Кыргызстанец пытался выехать в Казахстан по паспорту друга
Кыргызстанец в кузове автомашины пытался пересечь границу с Китаем
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти почти 6 тонн свежих гранатов
Популярные новости
Пакистанец-мошенник зарабатывал на&nbsp;прилетающих в&nbsp;Кыргызстан иностранцах Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с&nbsp;милиционера и&nbsp;угрожал &laquo;закрыть&raquo; его Пьяный сотрудник ГСБЭП сорвал погоны с милиционера и угрожал «закрыть» его
Автобус с&nbsp;гражданами Кыргызстана замерз в&nbsp;Казахстане Автобус с гражданами Кыргызстана замерз в Казахстане
По&nbsp;пути из&nbsp;Новосибирска в&nbsp;Шымкент замерз еще один автобус с&nbsp;кыргызстанцами По пути из Новосибирска в Шымкент замерз еще один автобус с кыргызстанцами
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом