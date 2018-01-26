В 2017 году за нарушение госграницы Кыргызстана задержали 218 человек

В 2017 году за нарушение государственной границы Кыргызстана задержали 218 человек. Об этом заявили на совещании в Государственной пограничной службе КР.

«В прошлом году пограничники обнаружили и изъяли 37 единиц оружия (9 — нарезное, 28 — гладкоствольное). Также изъято 273 единицы боеприпасов, 8 единиц холодного оружия, один снаряд и сигнальный пистолет», — сообщили в ведомстве.

В 2017-м пограничники задержали контрабанду общей стоимостью более 12,5 миллиона сомов.

В ведомстве подчеркнули, что в казну государства за нарушение режима госграницы и пограничного режима уплачено 642,3 тысячи сомов штрафов, что является лучшим показателем за последние пять лет.