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Происшествия

В Араване бабушку, выдавшую 16-летнюю внучку замуж, осудили условно

Араванский районный суд приговорил бабушку, выдавшую 16-летнюю внучку замуж, к условному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

Из приговора следует, что родственница девочки выдала ее замуж в 2017-м, а в начале 2018-го она родила ребенка. По факту возбудили уголовное дело.

В суде бабушка рассказала, что выдала замуж внучку, поскольку та дружила с будущим супругом. Она признала вину полностью.

«Так как будущий супруг внучки был в России, его согласие на брак взяли по телефону. Сейчас девочка живет со свекровью», — рассказала в суде подсудимая М.А.

Представитель потерпевшей просила не наказывать строго родственницу. Она объяснила, что такое в Араванском районе происходит впервые. По факту органами социальной защиты приняты административные меры.

Суд признал виновными бабушку и свекровь девочки. Их суд приговорил к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, к уголовной ответственности привлечен и священнослужитель, проводивший обряд нике. Его суд также приговорил к условному сроку.
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