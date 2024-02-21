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Общество

Грязный туалет, просроченные продукты. НЦПП посетил школу-интернат в Араване

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток проверили школу-интернат имени А.Тургунова в Араванском районе Ошской области. Они выявили грубые нарушения требований государственных стандартов и норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, овощи хранятся на земле, испорченные своевременно не сортируются.

«Правила хранения продуктов питания не соблюдаются. Не ведется журнал учета и контроля качества приготовления пищи. Выявлены продукты питания с истекшим сроком годности. Столовый инвентарь, мебель нуждаются в обновлении», — говорится в сообщении.

Условия проживания:

  • В двух спальных комнатах для девочек 4-го и 6-го классов выявлены нарушения установленных санитарных норм размещения (площадь на одного учащегося должна быть не менее 4 квадратных метров). В первой комнате этот показатель равен 1,59 квадратных метра, а во второй — 2,72 квадратных метра соответственно.
  • Антисанитария в уборной и бане. Двери в уборной изнутри не закрываются. Отсутствуют гигиенические средства (туалетная бумага, кувшины с водой). Вблизи туалета не предусмотрено место для мытья рук.
  • Вместимость наружного туалета не в состоянии покрыть текущее число детей (405 учащихся).
  • В спальных комнатах отсутствуют шкафы и тумбочки.
  • На одной из кроватей ученицы на момент посещения отсутствовал матрас.

Кроме них, медицинское обеспечение:

  • в медицинском кабинете отсутствует аптечка первой помощи;
  • в наличии не все журналы и книги;
  • лекарства в недостаточном количестве, среди имеющихся есть просроченные;
  • в кабинете отсутствует проточная вода, используется умывальник с тумбой по типу дачного.

НЦПП сделал вывод, что условия пребывания в учреждении грубо нарушают права детей. По итогам посещения составлен акт, который передан руководству школы-интерната. Все нарушения должны быть устранены в течение недели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287318/
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