Судья Араванского районного суда подозревается в служебном подлоге

Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Араванского районного суда Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие вменило судье Дж.Н.Б. три статьи Уголовного кодекса: злоупотребление должностным положением (337 УК КР), служебный подлог (346 УК КР) и вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта (352 УК КР).

Совет судей, заслушав доклады, обсудив заключение дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления генерального прокурора. Президенту также внесено предложение о временном отстранении от должности судьи Араванского районного суда Дж.Н.Б.

Решением Совета судей внесено представление главе государства о прекращении полномочий судей Каракольского городского суда Иссык-Кульской области Акыева Каныбека Арзыбековича и Иссык-Кульского районного суда Жантороевой Эльнуры Мурадиловны в связи с истечением срока их судебных полномочий 5 февраля 2025 года.

Совет судей также рассмотрел и удовлетворил заявление Айтбаевой Индиры Мукашевны о присвоении статуса судьи в отставке.