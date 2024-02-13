В Араване мать избивала двухлетних дочек. Суд лишил женщину родительских прав

В Араване мать, избившую своих двухлетних дочерей-близняшек, лишили родительских прав. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном суде.

По его данным, 28 ноября 2023 года в Араванский районный суд поступил иск от прокурора о лишении родительских прав Д.С.Д. Иск был частично удовлетворен, и решением суда женщина лишена прав на детей.

Отмечается, что подозреваемая признана виновной в истязании. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Однако на основании статьи 82 УК КР женщину освободили от отбывания наказания с применением пробационного надзора на три года.

Ранее в социальных сетях распространилось видео избиения матерью двухлетних девочек-близняшек. Их передали отцу. Женщина объяснила свои действия тем, что вымещала злобу на детях, так как свекровь, брат и сестра ее гражданского мужа не давали ей житья.

«Они постоянно меня унижали, оказывали психологическое давление. Упрекали, что мои девочки обмочились. Свекровь моих дочерей избивала и иголками тыкала. Я не выдержала и выместила злобу на детях», — рассказала задержанная.