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Происшествия

В Араване государству вернули землю стоимостью 8,4 миллиона сомов

Надзорный орган Араванского района Ошской области в С.Юсуповском айыл окмоту проверил исполнение земельного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что, несмотря на наличие вступившего в силу судебного решения, ответственные лица на земельный участок мерой 0,6 гектара (муниципальная чайхана) не получили правоудостоверяющие документы. В результате он не был принят в муниципальную собственность.

Прокуратурой Араванского района на имя главы С.Юсуповского айыл окмоту внесен акт прокурорского реагирования. Земельный участок общей стоимостью 8 миллионов 439 тысяч сомов передан в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296707/
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