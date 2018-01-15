С 16 по 22 января будут принудительно спускать лавины на 132-137-м и 198-255-м километрах автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, работы будут производить под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил.

В ведомстве предупреждают, что передвижение автомашин будут приостанавливать только на время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрывать не будут.