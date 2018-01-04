Водитель прокурора Первомайского района Бишкека совершил ДТП

Водитель прокурора Первомайского района Бишкека Гульнары Акимбаевой совершил ДТП. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, ДТП произошло 1 января.

«Водитель прокурора, управляя служебным автомобилем, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии, столкнулся с маршруткой. В настоящий момент проводится служебное расследование», — сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) отметили, что не владеют информацией о данном инциденте.

Напомним, это не первый случай, когда сотрудник прокуратуры Первомайского района Бишкека совершает ДТП. В июле 2017 года, возвращаясь из командировки по Иссык-Кульской области, помощник прокурора Гульнары Акимбаевой Данияр Сейталиев попал в ДТП. Его машина «Тойота» врезалась в «Хонду Стрим», за рулем которой была девушка. Она скончалась на месте.