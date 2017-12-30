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Происшествия

Чрезвычайная ситуация в Ала-Буке. Ветер снес кровли 530 домов

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области из-за сильного ветра, скоростью 30 метров в секунду, пострадали кровли 530 домов и 17 соцобъектов. От урагана пострадали около 40 процентов домов в селах 1 мая, Кок-Таш и Кок-Серек. Повалены деревья и оборваны электролинии, сообщило МЧС Кыргызстана. 

В ведомстве уточнили, что, по предварительным оценкам, материальный ущерб составил около 6 миллионов  сомов.

Пострадавшие села объезжают руководители ведомств во главе с заместителем постоянного представителя правительства в регионе Мамасалы Акматовым.

О сильном ветре в Джалал-Абадской области говорилось и на внеочередном заседании Жоорку Кенеша 30 декабря. Депутаты призвали правительство принять все меры для ликвидации последствий урагана.
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