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Происшествия

В странах СНГ на новогодние праздники готовились теракты

На новогодние праздники готовили теракты в странах СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Сотрудники комитета получили данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международных террористических организаций в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ для совершения терактов в период новогодних праздников.

Антитеррористическое подразделение ГКНБ Кыргызстана во взаимодействии с партнерами в ноябре-декабре установило личности отдельных членов этой группировки.

27 декабря задержан гражданин одной из стран СНГ. Он дал признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях в составе бандформирований международного терроризма против правительственных войск Сирии и о прохождении минно-взрывной подготовки.

Получив задание от главарей МТО, он перешел сирийско-турецкую границу с целью последующего въезда в Россию.
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