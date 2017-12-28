В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой

В Бишкеке задержан основной подозреваемый в убийстве брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняют, что в настоящее время подозреваемый находится в ИВС ГУВД.

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«Его задержали накануне ночью. Это 29-летний Э.О., житель Бишкека. При задержании у него обнаружено вещественное доказательство — пистолет Макарова со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами. Изьятое оружие с боеприпасами отправлено на экспертизу. Задержанный дает признательные показания. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия по задержанию остальных участников преступления», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября. Ранее отдельные СМИ сообщили, что это дело может остаться нераскрытым, поскольку в нем замешаны сотрудники милиции. В МВД эту информацию не подтверждали.