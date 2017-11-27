Убийство Улана Салянова. Следствие зашло в тупик

В деле об убийстве брата депутата Аиды Саляновой — Улана следствие зашло в тупик. До сих пор не выявлен круг подозреваемых, не ясны мотивы преступления, никто не задержан.

Как сообщили ИА «24.kg» в правоохранительных органах, отрабатываются несколько версий, одна из которых — разбойное нападение. Но никаких конкретных зацепок у милиции нет. Оперативники, как отмечают в МВД, трудятся день и ночь, но на след преступников пока выйти не удается.

Ранее отдельные СМИ сообщали, что это дело может так и остаться нераскрытым, поскольку в нем замешаны сотрудники милиции. В МВД эту информацию не подтверждают.

Улана Салянова убили в его доме 5 ноября.