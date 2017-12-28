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Происшествия

Подготовленный в Сирии боевик пытался проникнуть в Кыргызстан

Подготовленный в Сирии боевик пытался проникнуть в Кыргызстан. Его задержали сотрудники ГКНБ.

Как сообщила пресс-служба комитета, задержанный боевик с 2016 года находился в составе международных террористических организаций, где прошел диверсионную подготовку и активно участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

По указанию главарей МТО он пытался проникнуть в Кыргызстан с целью создания подпольной террористической ячейки и подготовки серии терактов в республике.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен в СИЗО комитета.
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