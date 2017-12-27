В городе Ош в результате ДТП погибла 19-летняя девушка

В Оше в результате ДТП погибла 19-летняя девушка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) южной столицы.

Уточняется, что ДТП произошло накануне примерно в 23.30.

«Водитель автомобиля BMW-525, двигаясь по улице Тилеке Баатыра, не справился с рулевым управлением и перевернулся. В результате на месте скончалась 19-летняя пассажирка. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Ошскую городскую больницу», — проинформировали в ОБДД.