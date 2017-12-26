Водитель, сбивший ребенка в Бишкеке, задержан

Водителя, сбившего, а затем забравшего якобы в больницу ребенка, задержали. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Бишкеку Шайырбек Бопонов.

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По его словам, водитель автомобиля ВАЗ-2107 после совершения автонаезда отвез пострадавшего в больницу.

«Водитель проживает в Бишкеке, его задержали возле дома. После автонаезда он повез ребенка в больницу, предупредил родителей мальчика. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Он не сильно пострадал. В настоящий момент сотрудниками УОБДД на месте проводятся оперативно-следственные действия», — сказал Шайырбек Бопонов.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook Надежда Хохлова сообщила, что сегодня примерно в 12.54 на перекрестке улиц Ворошилова и Чолпон-Атинской был сбит мальчик 7-10 лет. Он пролетел несколько метров и ударился головой о землю. Водитель выскочил из авто и стал собирать обломки радиаторной решетки. Собирался уехать. Очевидцы засняли его машину на фото и сообщили о происшествии в ГАИ. Ребенок тем временем кричал от боли. Водитель положил его на заднее сидение в салон машины и сказал, что повезет его в ближайшую — пятую поликлиннику. И пропал.