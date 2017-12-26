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Происшествия

ГУОБДД: Заявления от родителей якобы похищенного ребенка не поступало

Заявления о похищении ребенка водителем автомобиля ВАЗ-2107 не поступало. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

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По их данным, в настоящий момент по информации, опубликованной журналистом Надеждой Хохловой, ведется проверка.

«Мы разыскиваем водителя, о котором сообщила журналист. Однако ни в милицию, ни в медицинские учреждения заявления от родителей не поступало. Со стороны УОБДД Бишкека проводятся поисковые мероприятия по задержанию и водителя, и автомашины. Подробности будут известны после задержания. Данный факт на контроле руководства ГУОБДД МВД КР», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook Надежда Хохлова сообщила о том, что сегодня примерно в 12.54 на перекрестке улиц Ворошилова и Чолпон-Атинской был сбит мальчик 7-10 лет. Он пролетел несколько метров и ударился головой о землю. Водитель выскочил из авто и стал собирать обломки радиаторной решетки. Собирался уехать. Очевидцы засняли его машину на фото и сообщили о происшествии в ГАИ. Ребенок тем временем кричал от боли. Водитель положил его на заднее сидение в салон машины и сказал, что повезет его в ближайшую — пятую поликлиннику. И пропал.
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