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Происшествия

Хулиганов, нахамивших милиционерам, арестовали на два месяца

Хулиганов, нахамивших милиционерам, заключили под стражу в СИЗО-1. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, вчера Свердловский районный суд вынес санкцию о заключении на время следствия (на два месяца) трех правонарушителей.

Ранее сообщалось, что 6 декабря примерно в 17.15 на улице Шопокова (между проспектом Чуй и улицей Фрунзе) произошло ДТП с участием автомашины «Мазда Атенза» под управлением жителя Сокулукского района, 1983 года рождения, и служебной «Лады-Приора» отдела охраны ГУГССО МВД КР, которой управлял старшина милиции А.Кубаталиев.

Во время фиксации места ДТП пассажиры «Мазды» препятствовали работе сотрудников милиции. Выражались нецензурно, пытались увезти водителя «Мазды», разбили видеорегистратор служебной автомашины и выкрали флеш-карту.

По факту нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержаны жители села Новопавловка Сокулукского района (1983 года рождения), города Токмака (1982 года рождения) и Бишкека (1987 и 1988 годов рождения).

Все четверо задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время обе автомашины помещены на спецстоянку. Назначен ряд экспертиз.
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