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Происшествия

В очередном ДТП погиб новорожденный ребенок

В Кочкорском районе Нарынской области произошло ДТП. В результате пострадали шестеро, погиб новорожденный ребенок. Об этом сообщает МЧС КР.

По данным ведомства, ДТП произошло на 215-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. Столкнулись автомашины марки «Хонда СРВ» и «Мерседес-Бенц Спринтер».  

В легковушке находились 38-летний водитель и три пассажира - 27-летний, четырехлетний ребенок и новорожденный малыш. Он погиб. 

В микроавтобусе были водитель и два пассажира. Спасатели передали пострадавших врачам.
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