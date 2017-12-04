В очередном ДТП погиб новорожденный ребенок

В Кочкорском районе Нарынской области произошло ДТП. В результате пострадали шестеро, погиб новорожденный ребенок. Об этом сообщает МЧС КР.

По данным ведомства, ДТП произошло на 215-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. Столкнулись автомашины марки «Хонда СРВ» и «Мерседес-Бенц Спринтер».

В легковушке находились 38-летний водитель и три пассажира - 27-летний, четырехлетний ребенок и новорожденный малыш. Он погиб.

В микроавтобусе были водитель и два пассажира. Спасатели передали пострадавших врачам.