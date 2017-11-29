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Происшествия

В Чечне организована проверка по факту гибели двух граждан Кыргызстана

Прокуратурой района организована проверка по факту гибели двух граждан Кыргызстана, получивших отравление бытовым газом в одном из частных домовладений города Урус-Мартана. Об этом сообщило ИА «Чечня Сегодня».

Как установлено, 27 ноября около 9.20 в центральную районную больницу доставлены тела граждан КР Каримбердиева и Азимджанова.

В ходе осмотра места происшествия найдены элементы использовавшегося для обогрева бытового помещения газового оборудования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщается, организована проверка исполнения миграционного законодательства в части порядка привлечения иностранцев к исполнению работ, а также предоставления им помещений для проживания. 

Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на особый контроль прокурором республики, сообщило ИА.
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