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Общество

80-летие Победы. Суворовское училище в Грозном и школа из КР провели телемост

В Суворовском военном училище МВД России имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном прошла видеоконференция «Чеченская Республика — Кыргызская Республика: связь времен и поколений. Мы вместе ковали Победу».

Отмечается, что телемост был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие родители, учителя, директор и обучающиеся школы святого князя Владимира в КР.

Участники выступили с докладами, посвященными вкладу Кыргызстана в Победу в Великой Отечественной войне, о единении народов.

После окончания телемоста участники договорились о продолжении сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321752/
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