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Происшествия

Полицейский с ребенком на руках застрелил двух грабителей

В Бразилии полицейский отбился от двух грабителей, случайно оказавшись с семьей в аптеке во время налета. Об этом сообщила lenta.ru.

Инцидент произошел 18 ноября. Ворвавшись в торговый зал, преступники увидели человека в полицейской форме и наставили на него пистолет. Сержант Рафаэль Соуза сумел выхватить табельное оружие и открыть ответный огонь по нападавшим. В результате оба грабителя убиты.

Перестрелка, длившаяся около 20 секунд, попала на камеры наблюдения.

Примечательно, что во время перестрелки полицейский держал в левой руке маленького сына.
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