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Происшествия

Пожар на улице Бектенова в Бишкеке локализован

Пожар на улице Бектенова в Бишкеке локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

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По ее данным, пожарные в 12.19 предотвратили угрозу  распространения огня на расположенные рядом здания. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщается, для тушения огня привлекли три пожарных расчета, организовали штаб пожаротушения. В данный момент производят разбор завалов, тушение мелких очагов возгорания.

По предварительным данным, сгорело 350 квадратных метров шиферной кровли двухэтажного здания под офисы, говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают.
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