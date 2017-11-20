Пожар на улице Бектенова в Бишкеке локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
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По ее данным, пожарные в 12.19 предотвратили угрозу распространения огня на расположенные рядом здания. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщается, для тушения огня привлекли три пожарных расчета, организовали штаб пожаротушения. В данный момент производят разбор завалов, тушение мелких очагов возгорания.
По предварительным данным, сгорело 350 квадратных метров шиферной кровли двухэтажного здания под офисы, говорится в сообщении.
Причину пожара устанавливают.