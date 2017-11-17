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Происшествия

В милиции рассказали подробности ДТП, в котором перевернулась машина

В пресс-службе Главного управления патрульной милиции ИА «24.kg» рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в Бишкеке, в котором перевернулась машина с российскими номерами.

По их данным, автомашина марки Toyota Caldina, двигаясь по улице Шабдана Баатыра в северном направлении, на пересечении с улицей Горького столкнулась с авто Daewoo Nexia, которое поворачивало налево. От удара последняя опрокинулась, ее пассажирка пострадала. Женщину увезли в больницу на машине скорой медицинской помощи.

Автомашины водворены на штрафстоянку, проводятся следственные мероприятия, будет назначен ряд экспертиз. «Водители, на первый взгляд, были трезвые. Но точно это станет известно после экспертизы», — добавили в ГУПМ.
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