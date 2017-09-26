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ГНС Кыргызстана выяснила, что тамада Бакыт Байсариев работал без патента

В Бишкеке выявлены нарушения среди оказывающих услуги тамады и фотосъемки. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, у индивидуального предпринимателя К.Майназарова, оказывающего услуги фотосъемки в ресторане «Ала-Тоо», на момент рейдового налогового контроля не было добровольного патента. Отсутствовали разрешительные документы также у ОсОО «Криет услуг», оказывающего услуги фотосъемки в этом же заведении, и у индивидуального предпринимателя Б.Байсариева, предоставляющего услуги тамады.

В ресторане «Салкын тор», где проводилось праздничное торжество, тамада М.Осмонов не представил добровольный патент и квитанцию об уплате соответствующих налогов, а у индивидуального предпринимателя Ж.Эсенбекова, оказывающего услуги фотосъемки, отсутствовал на момент контроля добровольный патент.

В ресторане «Сон-Кол» ведуший свадьбу тамада У.Борченов не смог предоставить добровольный патент и квитанцию об уплате соответствующих налогов. Услуги фотосъемки без наличия добровольного патента оказывал и индивидуальный предприниматель Э. Жунусов.

В ГНС отметили, что размер ежемесячного налога на оказание услуг по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамады, танцевальные и актерские группы и прочие сценические выступления) составляет от 500 до 2,5 тысячи сомов.

За 8 месяцев 2017 года от этого вида деятельности в бюджет поступило налогов на 665,4 тысячи сомов.

Подобные рейдовые мероприятия будут продолжены, сообщили в пресс-службе.
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