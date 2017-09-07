Водителя грузовика, протаранившего машину с туристами из Германии, задержали

Патрульная милиция задержала водителя грузовой машины, протаранившей легковой автомобиль с туристами из Германии в городе Ош. Об этом сообщило УПМ УВД Ошской области.

По данным ведомства, водителем грузового автомобиля «Хендай Портер» оказался 27-летний житель села Чий-Талаа Алайского района. Он перевозил сено. По словам задержанного, после столкновения с легковым автомобилем испугался и решил не останавливаться. Первую помощь пострадавшим он не оказал.

По факту проводится расследование.

Авария произошла 4 сентября в районе села Сары-Таш Алайского района. Среди пострадавших три человека, двое из которых — граждане Германии. Они доставлены в Алайскую районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.