В Кыргызстане задержан боевик «Исламского государства», готовивший теракт

В Кыргызстане задержан член международной террористической организации, готовивший терракт. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 2 сентября ГКНБ в ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение подрывной деятельности диверсионно-террористических групп, вынашивающих планы дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения ущерба Кыргызстану, установлен и задержан активный член МТО «Исламское государство» гражданин КР Д.С., 1988 года рождения.

Установлено, что он должен был осуществить теракт во время проведения мероприятий государственного значения.

В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество пластид мощностью до 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

В рамках уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.